«Спартак» ведет переговоры с Селиховым о продлении контракта

планирует продлить контракт с вратарем .

Московский клуб ведет переговоры с 28-летним голкипером. В них участвуют генеральный директор и спортивный директор Пол Эшуорт.

Действующий контракт игрока рассчитан до конца 2022 года. По информации Metaratings, в «Спартаке» довольны игрой вратаря и хотят найти оптимальный вариант для продолжения сотрудничества.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. В августе сообщалось, что клуб заморозил продление контракта голкипера.

Статистика его выступлений – здесь.