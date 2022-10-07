«Спартак» ведет переговоры с Селиховым о продлении контракта
«Спартак» планирует продлить контракт с вратарем Александром Селиховым.
Московский клуб ведет переговоры с 28-летним голкипером. В них участвуют генеральный директор Евгений Мележиков и спортивный директор Пол Эшуорт.
Действующий контракт игрока рассчитан до конца 2022 года. По информации Metaratings, в «Спартаке» довольны игрой вратаря и хотят найти оптимальный вариант для продолжения сотрудничества.
Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. В августе сообщалось, что клуб заморозил продление контракта голкипера.
Статистика его выступлений – здесь.
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