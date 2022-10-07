«Спартак» ведет переговоры с Селиховым о продлении контракта

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Мележиков Александр Селихов Пол Эшуорт Футбол

«Спартак» планирует продлить контракт с вратарем Александром Селиховым.

Московский клуб ведет переговоры с 28-летним голкипером. В них участвуют генеральный директор Евгений Мележиков и спортивный директор Пол Эшуорт.

Действующий контракт игрока рассчитан до конца 2022 года. По информации Metaratings, в «Спартаке» довольны игрой вратаря и хотят найти оптимальный вариант для продолжения сотрудничества.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. В августе сообщалось, что клуб заморозил продление контракта голкипера.

Статистика его выступлений – здесь.

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