Рибери о Левандовском: «Робот, чемпион. Он заслужил «Золотой мяч» в 2021 году»

считает, что заслужил .

«Роберт много и хорошо работает каждый день. За его голами стоит не только талант, но и большой профессионализм.

Он робот. Роберт так много забивал еще вместе со мной и Роббеном и делает это до сих пор – это не совпадение. Левандовски – чемпион, и он заслужил «Золотой мяч» в 2021 году», – сказал полузащитник «Салернитаны» в интервью Tuttosport.

В этом сезоне 33-летний нападающий забил 45 голов в 39 играх за «Баварию». Его статистика – здесь.