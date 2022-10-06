Швайнштайгер о ЧМ-2022: «Нужно дать Катару шанс. Канцлер сказал, что условия там улучшились, я верю ему»

Теги Бастиан Швайнштайгер бундеслига Германия Сборная Германии по футболу ЧМ-2022 Политика Футбол

Бастиан Швайнштайгер высказался о проведении ЧМ-2022 в Катаре.

– Ули Хенесс поддержал страну-хозяйку и сказал, что чемпионат мира может улучшить условия жизни местных жителей. Какова ваша точка зрения по этому поводу?

– Возможно, когда чемпионат мира только отдали Катару, можно было говорить о том, считаешь ли ты это хорошей идеей или нет. Но теперь уже слишком поздно, чемпионат мира пройдет в Катаре.

Я не любитель говорить, что все плохо. Мы должны дать Катару шанс. Спортсмены и средства массовой информации могут привлекать внимание к определенным темам, но спортсмены фокусируются на спорте.

Когда я услышал, как канцлер Олаф Шольц сказал, что условия в Катаре улучшились, я поверил его словам. Конечно, нужно также критиковать то, где дела обстоят плохо. Это очень важно.

Лично я с нетерпением жду чемпионата мира, футбольного праздника с очень хорошими сборными, – сказал бывший полузащитник сборной Германии

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