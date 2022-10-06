Турция отправит в Катар 3000 полицейских, 250 солдат и военный корабль для обеспечения безопасности на ЧМ-2022

Турецкие военные примут участие в обеспечении безопасности на .

Парламент Турции одобрил отправку солдат в Катар. По словам члена правящей партии и бывшего министра обороны Турции Фикри Ышика, будут задействованы 250 солдат и военно-морское судно класса корвет.

Соответствующий запрос сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что турецкие солдаты присоединятся к военнослужащим из США, Франции, Великобритании, Италии и Пакистана. По словам Эрдогана, целью таких мер является «противодействие различным угрозам и особенно терроризму».

Ранее Турция заявила, что отправит в Катар 3000 полицейских для усиления безопасности во время турнира.