Караваев о 0:3 от «Спартака»: «Эта оплеуха даст импульс только побеждать, надеюсь. Так расклеиваться неприемлемо»

высказался о поражении «Зенита» от (0:3) в Фонбет Кубке России.

— Поражение от «Спартака» в Кубке — что это было? Ловрен сравнил его с ударом по лицу.

— Обидно. В таких матчах нельзя проигрывать с крупным счетом. Да, можно в борьбе уступить 0:1, 1:2, но 0:3… Так расклеиваться неприемлемо. Может, к лучшему, что мы так невнятно провели игру — надеюсь, эта оплеуха в дальнейшем даст импульс только побеждать.

Возможно, «Спартак» больше хотел, или где-то был недонастрой с нашей стороны. Хотя в таких матчах его не должно быть. Месяц назад встречались с ними в чемпионате — и совсем другая игра была.

— Тебя не удивило, что фанаты «Спартака» так активно праздновали победу? Матч же ничего не решал, по сути.

— Все равно это большой матч, команды — принципиальные соперники. Сколько «Спартак» не выигрывал у нас! Им надо было доказать, что могут победить «Зенит», поэтому так праздновали. Имеют полное право. Победа над главным соперником — это вдвойне приятно, – сказал защитник .