Орлов не считает, что «Зенит» уже чемпион: «Отрыв от ЦСКА – всего 6 очков. Зимой еще «Спартак», наверное, усилится»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов не считает, что борьба за чемпионство в Мир РПЛ уже завершена.

После 11 туров 1-е место в турнирной таблице занимает «Зенит», набравший 29 очков. Вторым идет ЦСКА с 23 баллами, третьим – «Ростов» (22 очка), четвертым – «Спартак» (22).

«Говорят, что чемпионская гонка даже не начиналась? Не согласен. Отрыв «Зенита» от ЦСКА составляет всего 6 очков. Зимой еще «Спартак», наверное, усилится.

А вот история с «Локомотивом» просто фантастическая! Ну настолько там все сейчас плохо... Впору проводить расследование. Загадка...» – сказал журналист. 

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