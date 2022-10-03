Орлов не считает, что «Зенит» уже чемпион: «Отрыв от ЦСКА – всего 6 очков. Зимой еще «Спартак», наверное, усилится»

Геннадий Орлов не считает, что борьба за чемпионство в Мир уже завершена.

После 11 туров 1-е место в турнирной таблице занимает , набравший 29 очков. Вторым идет с 23 баллами, третьим – «Ростов» (22 очка), четвертым – (22).

«Говорят, что чемпионская гонка даже не начиналась? Не согласен. Отрыв «Зенита» от ЦСКА составляет всего 6 очков. Зимой еще «Спартак», наверное, усилится.

А вот история с просто фантастическая! Ну настолько там все сейчас плохо... Впору проводить расследование. Загадка...» – сказал журналист.