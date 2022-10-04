Президент ФНЛ о крымских клубах: «Не можем сейчас принять однозначного решения. Процесс небыстрый, это непросто»

высказался о ситуации с включением клубов Крыма в российский футбол.

– Вы возглавляли рабочую группу по интеграции крымских клубов в российский футбол. Обсуждался этот вопрос на сегодняшнем мероприятии? Насколько это реально реализовать безболезненно, учитывая, что не позволит это сделать?

– Это еще один момент, который не позволяет сейчас принять однозначного решения. Экспертная комиссия создана в рамках ФНЛ, у нее в четверг запланирована конференция с руководителями крымского футбольного союза, федерации футбола Крыма и федерации футбола Севастополя.

У меня уже были разговоры с представителями правительства и губернаторами. Сделав видеоконференцию по лицензированию, дальше мы обменяемся документами и получим информацию от федерации и клубов. Дальше будем проводит аудит, проводить консультации по вопросам интеграции.

Процесс небыстрый, это непросто. Потребуется изменение формата, определение финансирования, определение правил игры и много чего еще, – сказал президент .