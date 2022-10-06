Верратти о Месси: «То, что он делает, – невероятно, к этому нельзя привыкнуть! Для меня он кумир, лучший в истории»

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Марко Верратти назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«То, что он делает, – невероятно, к этому нельзя привыкнуть! Именно благодаря простым вещам, которые он делает, ты влюбляешься в него. 

Для меня, как для человека, который любит футбол, он кумир, лучший в истории», – сказал полузащитник «ПСЖ» RMC Sport после матча с «Бенфикой» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

В этой игре аргентинец забил гол, открыв счет на 22-й минуте.

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