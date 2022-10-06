Маркиньос о Месси: «В этом сезоне он гораздо более раскован, игра «ПСЖ» ему подходит»

оценил ничью «ПСЖ» с «Бенфикой» (1:1) в чемпионов.

«Мы знали, что будет неровная игра. «Бенфика» хорошо начала. Она находится на втором месте, потому что это хорошая команда. Думаю, мы хорошо сыграли в первом тайме. Они создавали нам трудности, но мы продолжали играть в свой футбол. Во втором тайме мы почувствовали себя намного лучше, исправили небольшие ошибки, но не смогли забить второй гол».

О Месси

«После стольких лет в одном клубе даже великим игрокам нужно время, чтобы адаптироваться. Это нормально. В этом сезоне он гораздо более раскован, и игра команды ему подходит. Надеюсь, он продолжит в том же духе до конца сезона и поможет нам выигрывать трофеи», – сказал капитан «ПСЖ».

Удар в касание и красивейшая дуга – так Месси забил «Бенфике». У него 8+8 в 13 матчах за «ПСЖ»