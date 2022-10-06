Роналду пробил в штангу с линии вратарской в игре с «Омонией». У него 0 голов с игры в 11 матчах сезона

не смог забить в игре против «Омонии» (3:2).

Нападающий нанес 8 ударов по воротам: шесть неточных, один в створ и один в штангу.

На 78-й минуте вошел в штрафную, обыграл вратаря и отдал передачу на Криштиану. На линии ворот находился только защитник «Омонии», однако португалец практически с линии вратарской пробил в штангу.

Таким образом, Роналду в этом сезоне по-прежнему не может забить за «МЮ» и сборную Португалии с игры. У него один гол – с пенальти «Шерифу» – в 11 играх сезона.

Фото: кадр из трансляции