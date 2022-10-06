Роналду выходил в старте «МЮ» во всех 3 матчах Лиги Европы, в АПЛ – 1 раз
Криштиану Роналду попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч Лиги Европы с «Омонией».
37-летний нападающий, таким образом, выходил с первых минут во всех трех играх «МЮ» в ЛЕ.
При этом последний матч в АПЛ против «Манчестер Сити» (3:6) португалец провел на скамейке запасных.
В чемпионате у Роналду в общей сложности всего один выход в стартовом составе в нынешнем сезоне.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Омония» – «Манчестер Юнайтед». Статистика Роналду – здесь.
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