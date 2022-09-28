Славиша Йоканович: «Динамо» нужно нарабатывать менталитет победителей. Голы «Оренбурга» – после наших ошибок»

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Славиша Йоканович подвел итоги матча «Динамо» с «Оренбургом» (2:2, 3:4 по пенальти).

– Как вы оцениваете последние 10 минут матча?

– К сожалению, такое у нас происходит не в первый раз. Нам через матчи нужно нарабатывать менталитет победителей. Голы «Оренбурга» пришли после наших двух ошибок. Нам нельзя опускать голову – нужно двигаться вперед.

– Как можете описать серию пенальти?

– Пенальти – это лотерея. Я не могу обвинить в чем‑то даже тех, кто не реализовал свои попытки, – сказал главный тренер «Динамо».

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