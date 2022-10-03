Депутат Свищев о 174 погибших фанатах в Индонезии: «В России такое невозможно. Организация соревнований, коммуникация с полицией у нас на высоком уровне»

высказался о трагедии на стадионе в Индонезии.

После матча 174 человека погибли из-за давки и гранат со слезоточивым газом.

«Это большая трагедия. Ответственность лежит на организаторах турнира. Такие инциденты не способствуют популяризации футбола в стране и в мире. Это урок другим странам и организаторам турнира.

В России такое невозможно, потому что организация соревнований у нас на высоком уровне. Коммуникация с полицией и службой безопасности у нас на высоком уровне.

Все помнят неприятный инцидент на Манежной площади, после чего мы сделали выводы. Больше такого у нас не было и, надеюсь, что такое больше не произойдет. Все делается для безопасности нашего зрителя», — сказал глава комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

174 человека погибли из-за давки и гранат со слезоточивым газом – кошмар на стадионе в Индонезии