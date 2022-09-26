Месси о ЧМ-2022: «Знаем, что малейшие детали могут выбить тебя из турнира. Но мы готовы к встрече с любым соперником»

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Лионель Месси поделился ожиданиями от ЧМ-2022.

«Аргентина готовы к встрече с любым соперником. Мы четко знаем, что от нас требуется в конкретном матче, тренерский штаб качественно готовится к играм.

После побед команда начинает играть лучше, она раскрепощается. Сейчас мы лучше знаем друг друга, потому что давно играем вместе.

Наша цель – двигаться в том же направлении и выступить как можно лучше на чемпионате мира. Мы знаем, что ЧМ – сложный турнир, малейшие детали могут выбить тебя из турнира.

Но наша сборная готова соперничать и бороться с любым оппонентом», – сказал капитан сборной Аргентины.

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