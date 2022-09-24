Хавьер Дзанетти: «Месси не нужно выигрывать ЧМ, чтобы называться великим»

Теги ПСЖ Хавьер Дзанетти Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Футбол

Хавьер Дзанетти высказался о сравнениях Лионеля Месси с Диего Марадоной.

«Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы называться великим, хотя эта привязка есть всегда. Просто посмотрите на его впечатляющие показатели.

Я думал о себе так же: главное – это путь, который человек прошел, чтобы добраться до определенного уровня, отдав все.

Вы всегда сравниваете Марадону с Месси, а я говорю, что мы – аргентинцы – должны гордиться тем, что у нас было два таких игрока», – сказал бывший футболист сборной Аргентины.

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