Хавьер Дзанетти: «Месси не нужно выигрывать ЧМ, чтобы называться великим»

высказался о сравнениях с .

«Месси не нужно выигрывать чемпионат мира, чтобы называться великим, хотя эта привязка есть всегда. Просто посмотрите на его впечатляющие показатели.

Я думал о себе так же: главное – это путь, который человек прошел, чтобы добраться до определенного уровня, отдав все.

Вы всегда сравниваете Марадону с Месси, а я говорю, что мы – аргентинцы – должны гордиться тем, что у нас было два таких игрока», – сказал бывший футболист сборной .