Ди Мария после 3:1 с «Маккаби»: «Ассисты приносят мне радость. Мне нравится помогать партнерам забивать»

Теги Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Анхель Ди Мария Футбол

Анхель Ди Мария высказался о победе «Ювентуса» над «Маккаби» (3:1) в Лиге чемпионов.

Вингер туринцев сделал три голевые передачи в этом матче.

«Мы проделали отличную работу. Сегодня я помог команде победить. Это вторая кряду победа с тремя забитыми мячами. Но самое главное, что мы старались.

Ассисты приносят мне радость. Я просто делаю свою работу и получаю удовольствие от этого. Мне нравится помогать партнерам забивать и делать их счастливыми», – сказал Ди Мария.

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