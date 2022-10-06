Ди Мария после 3:1 с «Маккаби»: «Ассисты приносят мне радость. Мне нравится помогать партнерам забивать»
Анхель Ди Мария высказался о победе «Ювентуса» над «Маккаби» (3:1) в Лиге чемпионов.
Вингер туринцев сделал три голевые передачи в этом матче.
«Мы проделали отличную работу. Сегодня я помог команде победить. Это вторая кряду победа с тремя забитыми мячами. Но самое главное, что мы старались.
Ассисты приносят мне радость. Я просто делаю свою работу и получаю удовольствие от этого. Мне нравится помогать партнерам забивать и делать их счастливыми», – сказал Ди Мария.
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