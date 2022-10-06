Федотов о 3 поражениях «Динамо» кряду в РПЛ: «Это не имеет отношения к матчу с ЦСКА. Они очень хорошо укомплектованы»

Главный тренер высказался в преддверии матча с «Динамо».

Команды встретятся в 12-м туре Мир в субботу.

– В каком состоянии находятся латиноамериканские легионеры, уезжавшие в свои сборные во время недавней паузы?

– Карраскаль уезжал от нас дальше всех, его сборная выступала на американском континенте. Потому и вернулся позже остальных. Игру с «Химками», как известно, он пропускал из-за перебора желтых карточек. Сейчас Хорхе отоспался, акклиматизировался, полностью вошел в тренировочный процесс.

То же самое можно сказать и про Медину. Состояние у ребят хорошее, они готовятся к матчу. Важно, что в сборных все получили игровую практику.

К Мендесу, правда, это относится в меньшей степени, он провел на поле около 30 минут в одном матче за сборную Чили. С другой стороны, Мендес затем отыграл те же полчаса в матче с «Химками». Добавлю, что в сборных все игроки регулярно тренировались, так что их текущее состояние никаких вопросов не вызывает.

По Зайнутдтинову – надеемся, что в субботу он нам поможет. Каждый день проводятся тестирования, мы внимательно отслеживаем состояние футболистов. Время до игры, чтобы принять решение, у нас есть. Кроме того, из-за дисквалификации в ближайшем матче нам не сможет помочь Мухин.

– С одной стороны, у «Динамо» очень высокий атакующий потенциал, есть Смолов, Захарян, Грулев, Тюкавин. В то же время динамовцы проиграли три последних матча в чемпионате.

– Каждая игра – отдельная история, поэтому предыдущие выступления не имеют никакого отношения к нашему матчу. Мы реально оцениваем силу , и не только линию атаки, о которой вы только что сказали. Команда в целом очень хорошо укомплектована.

Да, уехали центральные защитники, но вместо этих легионеров пришли не менее качественные футболисты. Нас ждет дерби, встреча двух московских клубов, и это добавляет еще больше интереса грядущему противостоянию, – сказал .