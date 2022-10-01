Федотов про 2:1 с «Химками»: «Последняя десятиминутка – болезнь ЦСКА, привезли себе неприятный моментик»

прокомментировал победу ЦСКА над «Химками» (2:1) в 11-м туре Мир .

«В первые минутки пошли забросы, подборы. Мы не подстраховывали, но Роша хорошо сыграл в двух эпизодах. Потом контролировали ход матча, создавали моменты.

Но последняя десятиминутка – наша болезнь, привезли себе неприятный моментик, Мирзов вышел, стал обыгрывать, создавал напряженность у наших ворот.

Нам залетела пшеночка – это следствие невнимательности и потери концентрации. Могли забить третий гол и успокоить игру, но мы это не сделали. Отсюда пошла напряженность в концовке, когда соперник пошел ва-банк», – сказал тренер .