Федотов про 2:1 с «Химками»: «Последняя десятиминутка – болезнь ЦСКА, привезли себе неприятный моментик»

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Владимир Федотов прокомментировал победу ЦСКА над «Химками» (2:1) в 11-м туре Мир РПЛ.

«В первые минутки пошли забросы, подборы. Мы не подстраховывали, но Роша хорошо сыграл в двух эпизодах. Потом контролировали ход матча, создавали моменты.

Но последняя десятиминутка – наша болезнь, привезли себе неприятный моментик, Мирзов вышел, стал обыгрывать, создавал напряженность у наших ворот.

Нам залетела пшеночка – это следствие невнимательности и потери концентрации. Могли забить третий гол и успокоить игру, но мы это не сделали. Отсюда пошла напряженность в концовке, когда соперник пошел ва-банк», – сказал тренер ЦСКА

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