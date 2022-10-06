Гальтье о замене Месси на 81-й минуте: «Ему пришлось много ускоряться, и он устал»

Главный тренер «ПСЖ» рассказал, почему был заменен в игре с «Бенфикой» (1:1).

Аргентинец покинул поле на 81-й минуте матча чемпионов.

«Ему пришлось много ускоряться, и он устал.

Он был заменен, потому что чувствовал усталость, а свежий футболист на тот момент был намного лучше», – сказал .

Удар в касание и красивейшая дуга – так Месси забил «Бенфике». У него 8+8 в 13 матчах за «ПСЖ»