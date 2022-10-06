Гальтье о замене Месси на 81-й минуте: «Ему пришлось много ускоряться, и он устал»
Главный тренер «ПСЖ» рассказал, почему Лионель Месси был заменен в игре с «Бенфикой» (1:1).
Аргентинец покинул поле на 81-й минуте матча Лиги чемпионов.
«Ему пришлось много ускоряться, и он устал.
Он был заменен, потому что чувствовал усталость, а свежий футболист на тот момент был намного лучше», – сказал Кристоф Гальтье.
Удар в касание и красивейшая дуга – так Месси забил «Бенфике». У него 8+8 в 13 матчах за «ПСЖ»
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