Гальтье о замене Месси на 81-й минуте: «Ему пришлось много ускоряться, и он устал»

Теги ПСЖ Бенфика Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Футбол

Главный тренер «ПСЖ» рассказал, почему Лионель Месси был заменен в игре с «Бенфикой» (1:1).

Аргентинец покинул поле на 81-й минуте матча Лиги чемпионов.

«Ему пришлось много ускоряться, и он устал.

Он был заменен, потому что чувствовал усталость, а свежий футболист на тот момент был намного лучше», – сказал Кристоф Гальтье.

Удар в касание и красивейшая дуга – так Месси забил «Бенфике». У него 8+8 в 13 матчах за «ПСЖ»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные