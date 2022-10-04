Вячеслав Колосков: «Желание Украины провести ЧМ адекватно. Она такой же член УЕФА, как Россия, Испания и Португалия»

Вячеслав Колосков прокомментировал планы Украины принять матчи ЧМ-2030.
Ранее появилась информация, что Украина планирует присоединиться к совместной заявке Испании и Португалии.
«Украина – такой же член УЕФА, как Россия, Испания и Португалия. И ее желание провести у себя чемпионат мира вполне адекватно. Не вижу здесь никаких противоречий.
Говорить о финансовых затратах, необходимых на проведение чемпионата мира, мы не можем, потому что мы их не знаем. Вдруг МВФ выделит 10 млрд долларов на проведение чемпионата, и на этом все закончится», – сказал почетный президент РФС.