Вячеслав Колосков: «Желание Украины провести ЧМ адекватно. Она такой же член УЕФА, как Россия, Испания и Португалия»

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Вячеслав Колосков прокомментировал планы Украины принять матчи ЧМ-2030.

Ранее появилась информация, что Украина планирует присоединиться к совместной заявке Испании и Португалии.

«Украина – такой же член УЕФА, как Россия, Испания и Португалия. И ее желание провести у себя чемпионат мира вполне адекватно. Не вижу здесь никаких противоречий.

Говорить о финансовых затратах, необходимых на проведение чемпионата мира, мы не можем, потому что мы их не знаем. Вдруг МВФ выделит 10 млрд долларов на проведение чемпионата, и на этом все закончится», – сказал почетный президент РФС.

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