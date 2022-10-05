Месси знает, что «ПСЖ» хочет продлить контракт, а «Барса» намерена его вернуть. Решения пока нет

не знает, где продолжит карьеру.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, стороне аргентинцы известно, что хочет продлить с ним контракт, а намерена его вернуть.

Однако Месси еще не принял решение, конкретики по вопросу тоже нет.

Стоит отметить, что пока Месси не получил никакого официального предложения, переговоры на данный момент ни с кем не ведутся.

В текущем сезоне на счету Лионеля 5 голов и 7 результативных пасов за 9 туров Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.