Месси знает, что «ПСЖ» хочет продлить контракт, а «Барса» намерена его вернуть. Решения пока нет

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Фабрицио Романо Футбол

Лионель Месси не знает, где продолжит карьеру.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, стороне аргентинцы известно, что «ПСЖ» хочет продлить с ним контракт, а «Барселона» намерена его вернуть.

Однако Месси еще не принял решение, конкретики по вопросу тоже нет.

Стоит отметить, что пока Месси не получил никакого официального предложения, переговоры на данный момент ни с кем не ведутся.

В текущем сезоне на счету Лионеля 5 голов и 7 результативных пасов за 9 туров Лиги 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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