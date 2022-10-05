Геннадий Орлов: «Что будет со «Спартаком», если Промес получит травму? Когда игра в атаке держится на одном человеке – это не очень хорошо»

Теги Спартак премьер-лига Россия Геннадий Орлов Квинси Промес Футбол

Геннадий Орлов высказался о зависимости игры «Спартака» в атаке от Квинси Промеса

– Сейчас самый сильный «Спартак» с момента чемпионства в 2017 году?

– Похоже, что да. Но подождите – давайте посмотрим на дистанции. А вдруг Промес получит травму, что тогда будет со «Спартаком»? Когда игра в атаке держится на одном человеке – это не очень хорошо. Новое руководство «Спартака» должно зимой укрепить команду.

Но в то же время «Спартак» и сам сейчас воодушевлен, как и его болельщики. Он сейчас делит 3-4-е место. А было-то 11-е. Поэтому прогресс налицо, – сказал Орлов.

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