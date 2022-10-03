Газзаев о лучших игроках РПЛ: «Малком и Промес. Когда Квинси не выкладывается, это сразу отражается на результатах «Спартака»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал лучших игроков Мир .

– Согласен, что Малком и Промес – лучшие на данный момент футболисты чемпионата. Это абсолютные лидеры своих клубов. И Малком, и Промес показывают результат, который от них требуют.

И они важны для своих команд. Если кто-то другой чуть сбавит, может, это не будет так заметно. А когда, например, Промес не будет выкладываться, не будет лидером, это сразу отражается на результатах .

Но мы видим, что Малком и Промес довольно стабильно играют в каждом матче. Они и забивают, они и отдают передачи.

– Лично вам кто больше импонирует?

– Малком. Он более, на мой взгляд, разнообразный. Если бы он того не заслуживал, его «Барселона» не брала бы.

Малком быстрее, моложе, ну и, конечно, у него великолепная техника с ударом. Что и было показано в очередной раз в матче «Зенит» – «Ростов».

И вообще вот тройка бразильцев в – Малком, Клаудиньо и Вендел – впечатляет, – сказал Газзаев.