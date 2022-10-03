Евгений Бушманов: «Промес неудержим, лидер «Спартака» по всем параметрам. При Абаскале заиграли в футбол, который близок Квинси»

назвал лучшим в составе «Спартака» в матче с «Пари НН» (2:1).

– «Спартак» в Нижнем Новгороде победу заслужил?

– Разумеется. Хотя в первом тайме хозяева здорово оборонялись, и спартаковцы, несмотря на тотальное преимущество, моментов-то толком не создали. Зато одна-единственная ошибка сразу привела к голу в ворота Селихова. Но парни не дрогнули.

Наоборот, продолжали давить и в конце концов взломали нижегородскую оборону. Сначала Николсон забил красивый гол, а потом стопроцентный пенальти за игру рукой Янсане – и изящный «парашютик» Промеса. В общем, все по делу.

– Кто был лучшим у «Спартака»?

– Пожалуй, Промес. Был очень активен, отдал голевой пас Николсону, уверенно реализовал 11-метровый.

В нынешнем сезоне Квинси прямо неудержим, лидер «Спартака» по всем параметрам. Джикия с Зобниным тоже подтвердили свой высокий уровень.

А из молодых отмечу Хлусевича, перепахавшего левую бровку, и Литвинова, который во втором тайме явно усилил игру, добавил в центре поля хладнокровия и надежности.

– Голландца после возвращения в «Спартак» многие критиковали. Курбан Бердыев три месяца назад вообще заявил, что Промес уже с ярмарки едет. И вдруг такое преображение...

– В этом заслуга Абаскаля. При нем «Спартак» наконец-то заиграл в тот футбол, который близок Промесу и его партнерам.

Атакующий, доминирующий, построенный на контроле мяча. Чувствуется, ребятам интересно! Им нравится такой футбол! Сейчас, выходя на поле, они получают удовольствие – отсюда кураж, сплоченность, желание выигрывать каждый микроэпизод.

Ну а Промес за счет опыта теперь хладнокровнее распоряжается голевыми моментами. 9 забитых мячей за 11 туров – великолепный показатель! – сказал бывший тренер «Спартака-2».

Как Абаскаль поменял атаку «Спартака» с «Пари НН», не меняя никого в тройке впереди