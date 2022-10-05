Тренер Гришин вернулся в ЦСКА. Он говорил в 2018-м, что клуб его предал

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин вернулся в армейский клуб.

Гришин будет помощником тренеров команд, которые участвуют в Юношеской футбольной лиге. Он также будет помогать в работе с командой, которой предстоит перейти в ЮФЛ в следующем сезоне.

Напомним, в 2018 году Гришин заявлял о желании вернуться в ЦСКА, но там ему сказали, что в клубе нет мест. «Вот скажите, то, что мне отказали – это ведь предательство? И я так считаю. Точно – удар ниже пояса. Почти до слез. Почему не взяли, так и не понял», – говорил Гришин.