«У ЦСКА хороший состав, чтобы бороться с «Зенитом» за 1-е место. Федотов — сильный тренер». Гришин об армейцах

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Александр Гришин высказался о назначении Владимира Федотова главным тренером ЦСКА.

«Федотов — сильный тренер, зарекомендовавший себя в России. Наверное, правильный ход со стороны руководства ЦСКА: поставить более сильного тренера во главе команды с хорошими футболистами.

У ЦСКА хороший состав для того, чтобы бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ. Алексей Березуцкий тоже боролся до последнего: просто в последних шести турах они отпустили «Зенит» чуть подальше.

Будем смотреть. Думаю, руководство ЦСКА делает все правильно», — сказал экс-тренер молодежной команды ЦСКА.

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