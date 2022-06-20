«У ЦСКА хороший состав, чтобы бороться с «Зенитом» за 1-е место. Федотов — сильный тренер». Гришин об армейцах

Александр Гришин высказался о назначении Владимира Федотова главным тренером ЦСКА.
«Федотов — сильный тренер, зарекомендовавший себя в России. Наверное, правильный ход со стороны руководства ЦСКА: поставить более сильного тренера во главе команды с хорошими футболистами.
У ЦСКА хороший состав для того, чтобы бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ. Алексей Березуцкий тоже боролся до последнего: просто в последних шести турах они отпустили «Зенит» чуть подальше.
Будем смотреть. Думаю, руководство ЦСКА делает все правильно», — сказал экс-тренер молодежной команды ЦСКА.