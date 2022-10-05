В «Барсе» уверены, что выиграют три оставшихся матча в ЛЧ – против «Интера», «Баварии» и «Виктории»

В раздевалке «Барселоны» верят, что смогут выиграть три оставшихся матча в Лиге чемпионов.

О настроениях в раздевалке каталонского клуба после поражения от «Интера» (0:1) рассказало издание Diario Sport.

После трех туров в Лиге чемпионов идет на 3-м месте, набрав три очка. «Хреновая ситуация, но в прошлом году мы были более дохлыми», – сказали в раздевалке после поражения от .

В раздевалке также признают, что в прошлом сезоне было меньше надежды на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас же все уверены в победе в трех оставшихся матчах. Две игры будут на «Камп Ноу» (против «Интера» и «Баварии»), еще одна против состоится в Чехии.

«Против «Баварии» мы играли хорошо, а в Милане нас обокрали», – также сказали игроки.

В этом сезоне в «Барсе» признают, что команда «более живая» и принимает вызов с «большей верой», в отличие от прошлого сезона, когда игроки сдались раньше времени.