Кессиэ повредил мышцу бедра. Хавбек «Барсы» не сыграет с «Сельтой»
Еще один игрок «Барселоны» получил травму.
Клуб объявил, что полузащитник Франк Кессиэ растянул приводящую мышцу правого бедра.
Хавбек вчера вышел на замену в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» на 83-й минуте.
Каталонцы не сообщили о сроках восстановления ивуарийца. 25-летний игрок пропустит ближайший матч с «Сельтой», пишет Marca.
Статистику Кессиэ можно найти здесь.
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