Кессиэ повредил мышцу бедра. Хавбек «Барсы» не сыграет с «Сельтой»

Еще один игрок «Барселоны» получил травму.

Клуб объявил, что полузащитник растянул приводящую мышцу правого бедра.

Хавбек вчера вышел на замену в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» на 83-й минуте.

Каталонцы не сообщили о сроках восстановления ивуарийца. 25-летний игрок пропустит ближайший матч с «Сельтой», пишет Marca.

Статистику Кессиэ можно найти здесь.

Кристенсен растянул голеностоп. Защитник «Барсы» может пропустить матчи с «Реалом» и «Интером»