Суарес перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» после ЧМ-2022

продолжит карьеру в .

Бывший нападающий «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико» перейдет в , сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

Уругваец присоединится к новой команде после завершения . Финал турнира пройдет 18 декабря.

Контракт 35-летнего форварда с будет действовать до начала чемпионата мира. Ранее президент уругвайского клуба сообщил, что соглашение не продлят.

С подробной статистикой Суареса можно ознакомиться здесь.