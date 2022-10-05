Суарес перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси» после ЧМ-2022
Луис Суарес продолжит карьеру в МЛС.
Бывший нападающий «Ливерпуля», «Барселоны» и «Атлетико» перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.
Уругваец присоединится к новой команде после завершения ЧМ-2022. Финал турнира пройдет 18 декабря.
Контракт 35-летнего форварда с «Насьоналем» будет действовать до начала чемпионата мира. Ранее президент уругвайского клуба сообщил, что соглашение не продлят.
С подробной статистикой Суареса можно ознакомиться здесь.
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