Суарес о Вальверде: «Я говорил, что он напоминает мне Джеррарда. Феде добился огромного прогресса, играя в окружении больших звезд»

Теги Стивен Джеррард Реал Мадрид Ла Лига Сборная Уругвая по футболу Луис Суарес высшая лига Уругвай Насьональ Монтевидео Федерико Вальверде Футбол

Луис Суарес сравнил своего партнера по сборной Уругвая Федерико Вальверде со Стивеном Джеррардом. 

– Что вас больше поражает в Вальверде – его физическая мощь или его прогресс в плане техники?

– Честно говоря – и есть газетные архивы, подтверждающие это, – уже в 2017 году, когда Феде дебютировал в сборной, я говорил, что он напоминает мне Стивена Джеррарда, который был моим партнером по команде в «Ливерпуле».

У него похожие данные. Он игрок бокс-ту-бокс, он обладает ударом, может менять темп игры... Я не хочу сравнивать, но характеристики схожи.

Я видел, как Феде начинает, и он добился огромного прогресса, играя в окружении больших звезд. Он добился очень большого успеха, – сказал нападающий «Насьоналя».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные