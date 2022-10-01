сравнил своего партнера по сборной Уругвая Федерико Вальверде со Стивеном Джеррардом.

– Что вас больше поражает в Вальверде – его физическая мощь или его прогресс в плане техники?

– Честно говоря – и есть газетные архивы, подтверждающие это, – уже в 2017 году, когда Феде дебютировал в сборной, я говорил, что он напоминает мне , который был моим партнером по команде в «Ливерпуле».

У него похожие данные. Он игрок бокс-ту-бокс, он обладает ударом, может менять темп игры... Я не хочу сравнивать, но характеристики схожи.

Я видел, как Феде начинает, и он добился огромного прогресса, играя в окружении больших звезд. Он добился очень большого успеха, – сказал нападающий .