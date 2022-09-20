Суарес покинет «Насьональ» перед началом ЧМ-2022. Он перешел в уругвайский клуб в июле

покинет в ноябре.

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Барселоны» не продлит контракт, действующий до начала чемпионата мира-2022.

«Чемпионат закончится, и Луис Суарес покинет «Насьональ». Я не собираюсь создавать ложных ожиданий. Луис Суарес приложил огромные усилия, чтобы перейти в «Насьональ», и каждый раз, когда меня спрашивают, я говорю [что он уйдет], чтобы не создавать ожиданий на будущее. Он уходит, и он также говорил это не раз», – сказал президент уругвайского клуба Хосе Фуэнтес в эфире передачи Punto Penal на Channel 10.

«Насьональ» – клуб, в котором Суарес провел первый сезон на профессиональном уровне (2005/06). Он вернулся в команду в июле этого года, после истечения срока контракта с «Атлетико».

В этом сезоне Суарес провел 10 матчей за уругвайскую команду, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его статистику можно найти здесь.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.