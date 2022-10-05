Работники кухни «Баварии» объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты. Клуб решает вопрос, чтобы у игроков не было проблем с питанием

У «Баварии» могут возникнуть проблемы с питанием игроков.

Часть работников кухни объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты и не вышли на работу, сообщает Sport Bild.

Обычно выплачивала зарплату сотрудникам кухни через компанию шеф-повара Альфонса Шубека. Однако на данный момент счета Шубека заблокированы из-за дела об уклонении им от уплаты налогов на сумму 2 миллиона евро.

Из-за этого работники кухни «Баварии» два месяца не получают денег. Клуб хочет как можно быстрее решить вопрос и планирует немедленно выплатить сотрудникам положенные деньги, чтобы у игроков не было проблем с питанием.