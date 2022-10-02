Ловрен о 0:3 со «Спартаком»: «Зениту» дали по лицу. Наутро мы проснулись и пошли дальше»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен оценил игру против «Ростова» (3:1) в 11-м туре Мир РПЛ.
– Как матч? Сложный?
– Хороший, сложный. «Ростов» – хорошая команда.
– После гола «Ростова» была нервозность?
– Нет, нервозности не было. Потому что у нас было так много моментов. Просто нам не хватало концентрации в завершении. А нервов точно не было.
– Сложно было переключиться после «Спартака»? Или вы уже забыли про этот матч?
– Нам нужно было забыть. Нам дали по лицу. Но действие этого удара было на один день. Наутро мы проснулись и пошли дальше.
– Если не секрет, что ты сказал рефери?
– Когда?
– В матче со «Спартаком». Он тебе еще желтую показал.
– Я вообще не понял, за что он мне показал карточку. Я спросил у него: «Ты что делаешь?» По-русски.
– С матом?
– Нет, никаких плохих слов. Клянусь. Поэтому я и не понял, за что он мне показал желтую.
– Кажется, что на этой стадии «Зенит» не воспринимает всерьез Кубок.
– Неправда. Просто нам нужно играть лучше. Каждому из нас. Но нельзя сказать, что мы несерьезно к нему относимся. Мы хотим выиграть Кубок.
– Если вы займете третье место, в следующем году будут соперники попроще.
– Давай не думать об этом. Следующий матч мы должны выиграть, – сказал Ловрен.