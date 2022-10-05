Индзаги про 1:0 с «Барселоной»: «Интер» был хорош. Мы еще ничего не достигли, но подали сигнал»

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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча с «Барселоной» (1:0).

«Мы были хороши и выиграли по-настоящему важный матч. Я рад за парней, за клуб, за наших прекрасных фанатов.

Мы еще ничего не достигли, но подали прекрасный сигнал. Мы жертвовали собой с первой и до последней минуты. Это был определенно замечательный вечер.

Я просто смотрю на своих парней... Я продолжал им говорить, что в субботу мы провели отличный матч [против «Ромы»], несмотря на результат. Я не реагирую на шум извне, я сосредоточен на игре, вот и все.

И я напомню, что команда играет без Лукаку и Брозовича – фундаментально важных игроков», – сказал Индзаги.

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