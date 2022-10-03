Симоне Индзаги: «Барселона» не заслужила поражение от «Баварии». Она одна из лучших в Европе»

Главный тренер высказался о предстоящей игре с «Барселоной».

«Мы проанализируем матч с «Ромой» и сосредоточимся на «Барселоне». Сейчас ситуация непростая из-за результатов. Но я думаю, что мы провели хороший матч против «Ромы» и заслуживали другого результата. И все же мы понимаем, что должны работать лучше.

Завтра у нас хорошая возможность проявить себя. Мы встретимся с сильной командой, одной из лучших в Европе. Она потерпела незаслуженное поражение от «Баварии». хороша в каждой линии.

Игра «Барселоны» входит в число лучших в Европе. Ее игроки способны делать на поле все, они организованны и лучше всех в Европе возвращают себе мяч. Они знают, как действовать и с мячом, и без него.

Мы понимаем важность матча. Мы – «Интер», так что постараемся исходить из своих сильных сторон. Будет сложно, и мы уже поплатились за свои ошибки в матче с «Баварией», хотя и показали хорошую игру. В ключевые моменты мы сделали недостаточно. Завтра нам придется сдерживать сильного соперника и наносить ему удары в подходящий момент», – сказал Индзаги накануне матча чемпионов.