Гари Невилл считает, что вратарь Давид Де Хеа может в скором времени покинуть «Манчестер Юнайтед».
«Все мы понимаем, куда хочет вести команду Эрик тен Хаг. Он хочет владеть мячом 75% времени, ему нужны игроки, умеющие контролировать мяч, защитники, умеющие контролировать мяч, а также вратарь, способный феноменально работать с мячом.
У меня есть подозрение, что карьера Де Хеа в «МЮ» при тен Хаге будет краткосрочной. Тренер будет твердо опираться на свою идею разыгрывать мяч от защиты с рискованными передачами в среднюю линию.
Мы видим, что Эдерсон постоянно так играет, и для «Ман Сити» это совсем не рискованно, потому что они так здорово делают это.
Именно к этому стремится тен Хаг, именно такую игру он хочет видеть», – сказал бывший капитан «Юнайтед».