считает, что вратарь может в скором времени покинуть .

«Все мы понимаем, куда хочет вести команду Эрик тен Хаг. Он хочет владеть мячом 75% времени, ему нужны игроки, умеющие контролировать мяч, защитники, умеющие контролировать мяч, а также вратарь, способный феноменально работать с мячом.

У меня есть подозрение, что карьера Де Хеа в «МЮ» при тен Хаге будет краткосрочной. Тренер будет твердо опираться на свою идею разыгрывать мяч от защиты с рискованными передачами в среднюю линию.

Мы видим, что постоянно так играет, и для это совсем не рискованно, потому что они так здорово делают это.

Именно к этому стремится тен Хаг, именно такую игру он хочет видеть», – сказал бывший капитан «Юнайтед».