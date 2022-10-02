Тен Хаг о 3:6 с «Сити»: «МЮ» не верил в себя. Дело не в сопернике – это мы сыграли недостаточно хорошо»

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг подвел итоги игры с «Манчестер Сити» (3:6).

«Все достаточно просто: нам не хватило веры в себя. Когда ты не веришь, то не можешь победить, и это недопустимо. Нам не хватило дисциплины при реализации плана, и нас наказали.

Меня удивило то, что мы не владели инициативой, недостаточно смело работали с мячом, не пользовались свободными зонами. Следует отдать должное «Ман Сити», но дело было не в сопернике, а в том, что мы сами сыграли недостаточно хорошо. Дело было в том, что мы не верили в себя.

Я чувствовал это с первой минуты и в перерыве внес изменения. Поменялось наше отношение, и это стало очевидно после перерыва. Мы забивали, мы создавали опасные моменты, были храбрее. Мы переходили середину поля и сумели забить три гола.

Сейчас мне сложно думать о положительных моментах. Мы подвели фанатов, подвели сами себя и разочарованы этим», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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