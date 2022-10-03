Невилл о поражении «МЮ» от «Сити»: «Напоминание о том, как сильно они отстали от лучшей команды в стране»

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Гари Невилл высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити».

Команда Эрика тен Хага проиграла со счетом 3:6 в 9-м туре АПЛ.

«Сюжет игры таков, что в первом тайме «Манчестер Юнайтед» замер. Нет никаких сомнений, что они испугались.

В последние несколько недель от «Юнайтед» было много ожиданий. Но это [поражение] – напоминание о том, как сильно они отстали от лучшей команды в стране.

Они очень нервничали. Они вообще не справились с этим дерби.

Я ожидал гораздо большего от «Юнайтед». У них не было самообладания. Они не освоились [на поле]. Они были встревожены и нервничали при игре с мячом», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед»

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