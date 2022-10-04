Талалаев о сумме трансфера Агаларова в «Ахмат»: «100 млн рублей – это много?»

Андрей Талалаев рассказал о сумме трансфера Гамида Агаларова.
Минувшим летом нападающий перешел из «Уфы» в «Ахмат».
– К сожалению, Гамид пришел, когда мы уже закончили предсезонку. Скажем так, у него не пошло.
Забей он «Зениту», «Спартаку», он бы сам заработал себе больше игрового времени. Если забиваешь, ты играешь.
Но для команды надо выполнять определенные задачи в прессинге. А я понимал, что он не готов, и это не его вина. Это вина тех, кто его готовил. Плюс он пропустил период.
– Просто это достаточно дорогая покупка для «Ахмата»…
– 100 миллионов рублей – это много? Это самая дорогая покупка за два с половиной года.
Мы же не враги себе. Выходит Конате, забивает – я должен его посадить? Выходит Ильин, забивает – я его должен убрать? – сказал бывший главный тренер «Ахмата».