Талалаев о сумме трансфера Агаларова в «Ахмат»: «100 млн рублей – это много?»

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Андрей Талалаев рассказал о сумме трансфера Гамида Агаларова.

Минувшим летом нападающий перешел из «Уфы» в «Ахмат».

– К сожалению, Гамид пришел, когда мы уже закончили предсезонку. Скажем так, у него не пошло.

Забей он «Зениту», «Спартаку», он бы сам заработал себе больше игрового времени. Если забиваешь, ты играешь.

Но для команды надо выполнять определенные задачи в прессинге. А я понимал, что он не готов, и это не его вина. Это вина тех, кто его готовил. Плюс он пропустил период.

– Просто это достаточно дорогая покупка для «Ахмата»…

– 100 миллионов рублей – это много? Это самая дорогая покупка за два с половиной года.

Мы же не враги себе. Выходит Конате, забивает – я должен его посадить? Выходит Ильин, забивает – я его должен убрать? – сказал бывший главный тренер «Ахмата».

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