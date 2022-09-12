Гаджиев об отставке Талалаева из «Ахмата»: «Может, из-за того, что он не ставил Агаларова, а за него деньги заплатили»

высказался об увольнении с поста главного тренера .

«У нас это проходит системно. Требования к тренеру гораздо выше, чем те возможности, которыми он располагает. Нужно уметь держать удар. Для нашего футбола ничего неожиданного в этом нет, возможно, эмоциональное решение.

Может быть, все произошло из-за того, что он не ставил лучшего бомбардира прошедшего сезона [ ]. В основе лежало, что за него деньги заплатили, а он его не ставил.

Талалаев провел довольно неплохую работу. Нельзя сказать, что такое решение правильное или необычное. Он принял команду, которая была в стыковых играх, на длительном отрезке играли добротно. Для «Ахмата» он показывал хороший результат. Команда может бороться за седьмое место, но руководство, наверное, считает иначе.

Удовлетворительная работа Талалаева. Не хватило терпения», – сказал экс-тренер клубов Мир .

После 9 туров грозненский клуб занимает в таблице 9-е место.

«Ахмат» уволил Талалаева. Ух, седьмая отставка за девять туров РПЛ