Гаджиев об отставке Талалаева из «Ахмата»: «Может, из-за того, что он не ставил Агаларова, а за него деньги заплатили»

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Ахмат Гаджи Муслимович Гаджиев Гамид Агаларов Футбол

Гаджи Гаджиев высказался об увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера «Ахмата».

«У нас это проходит системно. Требования к тренеру гораздо выше, чем те возможности, которыми он располагает. Нужно уметь держать удар. Для нашего футбола ничего неожиданного в этом нет, возможно, эмоциональное решение.

Может быть, все произошло из-за того, что он не ставил лучшего бомбардира прошедшего сезона [Гамида Агаларова]. В основе лежало, что за него деньги заплатили, а он его не ставил.

Талалаев провел довольно неплохую работу. Нельзя сказать, что такое решение правильное или необычное. Он принял команду, которая была в стыковых играх, на длительном отрезке играли добротно. Для «Ахмата» он показывал хороший результат. Команда может бороться за седьмое место, но руководство, наверное, считает иначе.

Удовлетворительная работа Талалаева. Не хватило терпения», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

После 9 туров грозненский клуб занимает в таблице 9-е место.

«Ахмат» уволил Талалаева. Ух, седьмая отставка за девять туров РПЛ

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