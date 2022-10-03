Черчесов о Дзюбе в Турции: «Списывались – говорит, что работает наравне со всеми и ждет своего шанса»

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Станислав Черчесов высказался о россиянах, играющих в чемпионатах других стран.

– В субботу открыл счет своим голам в Италии один из наших героев на ЧМ-2018 – Денис Черышев. Не общались с ним после этого?

– Рад за парня. Дублем и голевой передачей он принес «Венеции» важные три очка. Отправил ему сообщение с поздравлениями, пожелал забивать и дальше. Денис поблагодарил, дав понять, что неплохо адаптируется к новым условиям

Артем Дзюба плотно присел на скамейку запасных в «Адана Демирспор». Обсуждали ситуацию с экс-капитаном сборной России?

– Клуб идет в лидерах турецкой лиги. Надеюсь, Артем еще будет получать немало игровой практики.

Мы с ним списывались – говорит, что работает наравне со всеми, общается с главным тренером и ждет своего шанса.

А вот команда Оздоева «Фатих Карагюмрюк» пока располагается в нижней части таблицы, зато Магомед постоянно выходит на поле, причем часто – в стартовом составе. Судя по тому, что накануне он получил желтую карточку, Мага, как обычно, не жалеет ни себя, ни соперников, – отметил главный тренер «Ференцвароша»

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