Черчесов о Дзюбе в Турции: «Списывались – говорит, что работает наравне со всеми и ждет своего шанса»

высказался о россиянах, играющих в чемпионатах других стран.

– В субботу открыл счет своим голам в один из наших героев на ЧМ-2018 – . Не общались с ним после этого?

– Рад за парня. Дублем и голевой передачей он принес «Венеции» важные три очка. Отправил ему сообщение с поздравлениями, пожелал забивать и дальше. Денис поблагодарил, дав понять, что неплохо адаптируется к новым условиям

– плотно присел на скамейку запасных в «Адана Демирспор». Обсуждали ситуацию с экс-капитаном сборной России?

– Клуб идет в лидерах турецкой лиги. Надеюсь, Артем еще будет получать немало игровой практики.

Мы с ним списывались – говорит, что работает наравне со всеми, общается с главным тренером и ждет своего шанса.

А вот команда Оздоева «Фатих Карагюмрюк» пока располагается в нижней части таблицы, зато Магомед постоянно выходит на поле, причем часто – в стартовом составе. Судя по тому, что накануне он получил желтую карточку, Мага, как обычно, не жалеет ни себя, ни соперников, – отметил главный тренер