Черчесов о Кокорине: «Генетика у него спортивная, поэтому в паспорт смотреть не надо – скорость и координация не потеряны»

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Станислав Черчесов оценил перспективы форварда Александра Кокорина.

«Рад, что Кокорин забил в чемпионате Кипра. Тут главное, чтобы он вновь почувствовал вкус к футболу, к игре. Убежден, что Александр хорошо работал в «Фиорентине», потому что в Серии А иначе невозможно – просто не дадут.

Другое дело, что конкуренция высокая – нападающий мало играл. Любому нужна практика – чтобы человек знал, ради чего он тренируется с понедельника по пятницу. Это чувство, которое дает тебе вдохновение.

Генетика у Кокорина спортивная, поэтому этот тот случай, когда в паспорт смотреть не надо – ни скорость, ни координация не потеряны. Теперь нужно зацепиться за футбольный ритм и не отпускать его», – сказал тренер «Ференцвароша» об игроке «Ариса».

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