Журналист Морган о переносе матчей АПЛ из-за смерти Елизаветы II: «Нелепое решение. Королева любила спорт, он должен продолжаться»

не согласен с переносом матчей АПЛ из-за смерти Елизаветы II.

Ранее АПЛ объявила о переносе всех игр 7-го тура из-за смерти королевы Великобритании.

Телеведущий и болельщик заявил: «Нелепое решение. Спортивные мероприятия должны продолжаться. Во-первых, королева любила спорт. Во-вторых, было бы здорово увидеть/услышать огромные толпы людей, поющих национальный гимн в честь Ее Величества, как это великолепно сделали болельщики «Вест Хэма».

Моргана поддержал бывший защитник .

«Я согласен с Пирсом. Спорт может лучше других продемонстрировать уважение, которого заслуживает королева», – написал эксперт Sky Sports.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года.

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