Журналист Морган о переносе матчей АПЛ из-за смерти Елизаветы II: «Нелепое решение. Королева любила спорт, он должен продолжаться»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал происшествия Тоттенхэм календарь Пирс Морган Футбол

Пирс Морган не согласен с переносом матчей АПЛ из-за смерти Елизаветы II.

Ранее АПЛ объявила о переносе всех игр 7-го тура из-за смерти королевы Великобритании.

Телеведущий и болельщик «Арсенала» заявил: «Нелепое решение. Спортивные мероприятия должны продолжаться. Во-первых, королева любила спорт. Во-вторых, было бы здорово увидеть/услышать огромные толпы людей, поющих национальный гимн в честь Ее Величества, как это великолепно сделали болельщики «Вест Хэма».

Моргана поддержал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.

«Я согласен с Пирсом. Спорт может лучше других продемонстрировать уважение, которого заслуживает королева», – написал эксперт Sky Sports.

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года.

Реакция футбола на смерть Елизаветы II: матчи АПЛ перенесли, «МЮ» играл в ЛЕ с траурными повязками

Любимый клуб Елизаветы II – секрет, который 40 лет разгадывала вся Великобритания

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные