Роналду начнет в запасе 5-ю игру «МЮ» в АПЛ подряд. Его нет в старте на матч с «Ман Сити»

Криштиану Роналду не сыграет за «Ман Юнайтед» против «Ман Сити» с первых минут.
37-летний нападающий в пятый раз подряд остался в запасе команды Эрика тен Хага на матч АПЛ. Он выходил в старте «Манчестер Юнайтед» на игры Лиги Европы с «Реал Сосьедад» (0:1) и «Шерифом» (2:0).
Состав «Ман Юнайтед» на дерби выглядит так: Давид Де Хеа, Лисандро Мартинес, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд, Тирелл Маласиа, Кристиан Эриксен, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Антони, Джейдон Санчо, Скотт Мактомини.
Запасные: Том Хитон, Виктор Линделеф, Люк Шоу, Каземиро, Фред, Факундо Пельистри, Энтони Эланга, Антони Марсьяль, Криштиану Роналду.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Начало – в 16:00 по московскому времени.