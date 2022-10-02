Роналду начнет в запасе 5-ю игру «МЮ» в АПЛ подряд. Его нет в старте на матч с «Ман Сити»

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Криштиану Роналду не сыграет за «Ман Юнайтед» против «Ман Сити» с первых минут.

37-летний нападающий в пятый раз подряд остался в запасе команды Эрика тен Хага на матч АПЛ. Он выходил в старте «Манчестер Юнайтед» на игры Лиги Европы с «Реал Сосьедад» (0:1) и «Шерифом» (2:0).

Состав «Ман Юнайтед» на дерби выглядит так: Давид Де Хеа, Лисандро Мартинес, Бруну Фернандеш, Маркус Рэшфорд, Тирелл Маласиа, Кристиан Эриксен, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Антони, Джейдон Санчо, Скотт Мактомини.

Запасные: Том Хитон, Виктор Линделеф, Люк Шоу, Каземиро, Фред, Факундо Пельистри, Энтони Эланга, Антони Марсьяль, Криштиану Роналду.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Начало – в 16:00 по московскому времени.

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