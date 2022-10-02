Тен Хаг о призывах не брать Роналду на ЧМ-2022: «Если кто и может справиться с таким, то это он. Криштиану вернется и будет забивать – и все замолчат»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия ЧМ-2022 Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о сложном этапе в карьере Криштиану Роналду.

После матчей сборной Португалии в Лиге наций, в которых 37-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» не отметился забитыми голами, в португальских медиа появились призывы не включать Роналду в состав национальной команды на ЧМ-2022.

– Если кто и может справиться с таким, то это Криштиану Роналду, потому что на протяжении всей карьеры к нему приковано внимание. Весь мир следит за ним. Ожидания от Роналду очень высоки.

Уверен, Криштиану вернется, ведь он всю карьеру забивал. В этом году он продолжит делать это. После этого, я уверен, все замолчат.

– Как вы считаете, Роналду может принести пользу в матче с «Манчестер Сити»?

– Я абсолютно уверен в этом. Да, я уверен в этом из-за его качеств и характера. Да, он может принести пользу, – сказал тренер «Манчестер Юнайтед». 

В этом сезоне Роналду забил 1 гол в 8 матчах за «МЮ» во всех турнирах – «Шерифу» в Лиге Европы с пенальти. Полную статистику форварда можно изучить здесь.

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити» завтра, 2 октября. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные