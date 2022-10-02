 Дюрица о «Локо»: «Руководить клубом должны родившиеся в России. Иностранцам не просто понять, как работают русские»

Ян Дюрица считает, что руководить «Локомотивом» должны те люди, которые родились в России.

«Я, конечно, слежу за командой, слежу за их играми. Той команды, которая была раньше, сейчас нет. Баринов и Миранчук только остались. У каждой команды бывает время, когда новые футболисты приходят на смену старым, когда происходят перестановки, но у железнодорожников что‑то не так, как должно быть.

Я надеялся, что «Локо» сможет обыграть «Урал», но этого не случилось. Если сегодня «Факел» обыграет «Торпедо», то воронежцы обойдут «Локомотив» в таблице.

Мне очень жаль, что команда находится в таком состоянии. Это точно не ее место. Иностранным тренерам непросто понять, как работают русские ребята. Видно же, что дела идут не так хорошо, как они задумали.

Может быть, было бы хорошо вернуться к тем людям, которые были раньше в клубе. Не всегда новый подход приносит пользу. Тем более что не каждый футболист может играть в России. Не каждый может понять чемпионат, менталитет и людей.

Не каждому дано это понять, не каждому это подходят. Не говорю, что эти немцы плохие специалисты, но руководить клубом должны те, кто рождается в России, кто понимает, как здесь нужно работать», – сказал бывший защитник московского «Локомотива».