Живоглядов обратился к болельщикам «Локо» после 2:4 от «Урала»: «Нам стыдно. Никаких оправданий нет»

Защитник «Локомотива» обратился к болельщикам после неудач команды.

Вчера московский клуб проиграл «Уралу» со счетом 2:4 в матче Мир .

– Как исправлять ситуацию?

– Работать еще больше, выкладываться, слушать тренера и его идеи. Он совсем недавно с нами работает. Надо возвращать футбольный фарт – есть моменты, когда мы не забиваем, а в аналогичных ситуациях пропускаем.

Болельщикам хочется сказать: конечно, никаких оправданий нет и нам самим тяжело эмоционально. Мы понимаем, какая на нас ответственность. Могу заверить – ни одного равнодушного в команде нет. Нам стыдно и нам ситуация небезразлична, – сказал Живоглядов.

Кошмар «Локо» в деталях: 4 гола от «Урала», 1 очко до зоны вылета, худший старт за 19 лет