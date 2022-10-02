Тен Хаг о Рэшфорде: «Сказал ему: «Хочу видеть твою улыбку каждый день». Маркус талантлив, у него есть потенциал»

Эрик тен Хаг похвалил нападающего .

«Сразу же было ясно, что он талантлив. Очень рад возможности поработать с ним. Я и раньше знал, какое огромное влияние он может оказывать на игру. У него есть потенциал. Это видно в каждом матче, в каждом его решении на поле.

Я очень рад, что Маркус стал играть лучше, и жду, что он продолжит в том же духе. Мы позитивно настроены на этот счет. Нужно подождать, чтобы увидеть, что случится потом.

Я сказал ему: «Хочу видеть твою улыбку каждый день». Мы готовим хорошие тренировки, а дальше уже все зависит от игрока. Когда ты получаешь удовольствие, наслаждаешься тренировками, ты можешь отдавать максимум и играть лучше», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Рэшфорд забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах за «МЮ». В прошлом сезоне у него было 5 мячей за 32 игры в составе команды во всех турнирах.

Полную статистику 24-летнего форварда можно найти здесь.