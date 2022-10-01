Тен Хаг о Магуайре: «Мы все верим в него. У него высокий потенциал, я убежден, что он перевернет ситуацию»

Главный тренер Эрик тен Хаг поддержал .

«Прежде всего, конечно, раз я должен тренировать его, то я должен поддерживать его. Но я поддерживаю его, потому что верю в него.

В тот период, когда я работал с ним на предсезонке, он был хорош, очень хорош – на тренировках и в матчах. Затем он выпал [из стартового состава] – но это также связано с хорошей игрой центральных защитников, которые играют сейчас.

Но я вижу его качества. Даже в то время, когда он не попадал в состав, он тренировался действительно хорошо, но, что более важно, его качества были налицо. Вы видите его карьеру – у него почти 50 матчей за сборную Англии. За «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» он выступает действительно хорошо, так что вы видите, что у него высокий потенциал.

Игроки в раздевалке, тренерский штаб, главный тренер – мы все верим в него. Теперь все зависит от него. Вот что я ему сказал. Я уверен, что он сможет это сделать. Он перевернет ситуацию. Я действительно убежден в этом», – сказал тен Хаг.