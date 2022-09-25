Кака о шансах Португалии выиграть ЧМ-2022: «Надо посмотреть, в какой форме будет Роналду»

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Экс-хавбек сборной Бразилии Кака высказался о ведущих европейских командах.

– Какие сборные способны побороться с Бразилией и Аргентиной на ЧМ-2022?

Франция в первую очередь: у нее фантастические футболисты, к тому же это действующие чемпионы. Также сильными соперниками являются Испания и Германия.

Стоит последить и за Португалией. У нее хорошая команда, но надо подождать и посмотреть, в какой форме будет Роналду. Есть и Бельгия, которая, впрочем, обычно не добирается до финала, несмотря на сильный состав, – сказал Кака.

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