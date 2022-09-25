Кака о шансах Португалии выиграть ЧМ-2022: «Надо посмотреть, в какой форме будет Роналду»

Экс-хавбек сборной Бразилии Кака высказался о ведущих европейских командах.

– Какие сборные способны побороться с Бразилией и на ЧМ-2022?

– в первую очередь: у нее фантастические футболисты, к тому же это действующие чемпионы. Также сильными соперниками являются и .

Стоит последить и за Португалией. У нее хорошая команда, но надо подождать и посмотреть, в какой форме будет Роналду. Есть и , которая, впрочем, обычно не добирается до финала, несмотря на сильный состав, – сказал Кака.